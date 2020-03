Σίγουρα γκολάρα. Σίγουρα θα το ζήλευαν επιθετικοί που αμείβονται αδρά. Σίγουρα, σπάνια έχεις δει παρόμοιο τελείωμα. Σίγουρα θα χαρείς και εσύ που ίσως πανηγυρίσεις όπως το κοριτσάκι στο παρακάτω βίντεο.

This goal is still filthy

(via bonnickbrothers/Instagram) pic.twitter.com/rXRza82tfI

— ESPN FC (@ESPNFC) March 22, 2020