Νιγηριανός διεθνής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

Απροσδόκητο θάνατο γνώρισε ο 26χρονος Νιγηριανός επιθετικός, Ιφεάνι Τζορτζ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο δύο φορές διεθνής με τους «Super Eagles» το 2017 ταξίδευε προς το Λάγος το πρωί της Κυριακής αφότου το πρωτάθλημα ανεστάλη ελέω κορονοϊού, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε στη λεωφόρο Μπένιν-Αγκμπόρ.

Από τη μοιραία σύγκρουση κατέληξε και ο συμπαίκτης του στην Rangers FC, Εμάνουελ Όγκμπου, ενώ γλίτωσε ο ένας ακόμη επιβαίνων.

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt

— The NFF (@thenff) March 22, 2020