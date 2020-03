Ο Φάμπιο Καναβάρο αποκάλυψε τα μικρά μυστικά της Ιταλίας στο Μουντιάλ του '06 (vid)

Στην ιταλική τηλεόραση, οι ποδοσφαιρόφιλοι της χώρας ξεχνούν για λίγες στιγμές τα όσα δεινά βιώνουν και την τραγική κατάσταση με τους νεκρούς που καθημερινά αυξάνονται κατά εκατοντάδες λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Η προβολή των αγώνων της «σκουάντρα ατζούρα» από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 αποτελεί μια μικρή παρηγοριά και μια εκπομπή web tv κατάφερε να επικοινωνήσει με τον τότε αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, Φάμπιο Καναβάρο, ώστε να μιλήσουν για εκείνες τις στιγμές.

«Δεν ήμασταν φαβορί και όταν φύγαμε από την χώρα για να πάμε στη Γερμανία υπήρχε πολλή πίεση... Αυτό μας ένωσε πολύ. Μας έκανε ομάδα. Ξέραμε από το προηγούμενο διάστημα ότι ήμασταν καλοί γιατί παίζαμε με δυνατές ομάδες σε φιλικά και σε άλλα ματς και τις διαλύαμε. Μετά την πρώτη φάση, τα τρία ματς των γκρουπ, αρχίσαμε να το πιστεύουμε. Αλλά πιστεύω ότι ένα από τα μεγάλα μυστικά ήταν πως όλοι ήταν αφοσιωμένοι, συγκεντρωμένοι στο στόχο και ο κ.Λίπι τα είχε όλα υπό τον έλεγχό του. Ήμασταν πραγματική ομάδα, δεμένη. Ήμασταν όλοι ένα...» είπε ο Φάμπιο Καναβάρο.

