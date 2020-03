Κορονοϊός: Θετικός κι ο Φελαϊνί (pic)

Οι ΚΙνέζοι ανακοίνωσαν πως ο Βέλγος πρώην άσος των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Εβερτον είναι θετικός στον κορονοϊό.

Ο Φελαϊνί, επέστρεψε στην Κίνα στις 20 Μαρτίου, με τρένο από την Τζινάν και υποβλήθηκε σε τεστ. Εκεί βρέθηκε θετικός στον ιό κι οι Αρχές ανακοίνωσαν το αποτέλεσμα.

Ο Φελαϊνί θα μπει σε 15ήμερη καραντίνα, ενώ τονίζουμε ότι είναι ο πρώτος παίκτης του πρωταθλήματος που προσβλήθηκε από τον εν λόγω ιό.

The former Red Devil is the first Chinese Super League player to be diagnosed

