Ο «Δικέφαλος» στην εποχή της καραντίνας, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, βρήκε την ευκαιρία να… παίξει μπάλα, καθώς συμμετέχει στο τουρνουά FIFA 2020, που διοργανώνει η αγγλική, Λέιτον Όριεντ, με πρώτο αντίπαλο τη Mίντιλαντ από την Δανία.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (22/3 – 21:00), και θα μεταδοθεί από το κανάλι του «Δικεφάλου» στο Youtube.

Ένας εκ των Πέλκα ή Λημνιού, που τέσταραν τις δυνατότητες τους στην πρόσφατη μεταξύ τους μονομαχία, θα εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ.

So it's #Matchday on Sunday 21:00. Live on our YouTube Channel #PAOK Vs @fcmidtjylland. Subscribe to watch the game: https://t.co/kk4gsNsfaX #UltimateQuaranTeam #PAOK #StayAtHome pic.twitter.com/ooLLZrhDnG

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) March 20, 2020