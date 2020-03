Κορονοϊός: «Παρών» ο ΠΑΟΚ σε Παγκόσμιο τουρνουά FIFA 2020 (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο πλανήτης ζει τον εφιάλτη του COVID-19 και στην Αγγλία μια ποδοσφαιρική ομάδα τέταρτης κατηγορίας, η Λέιτον Όριεντ, αποφάσισε να βρει τρόπο προκειμένου να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται οι μέρες δίχως αγωνιστική δράση.

Η αγγλική ομάδα αποφάσισε να διοργανώσει on line τουρνουά, μέσω του FIFA 2020, με τον ΠΑΟΚ να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα, η οποία ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της επίσημης σελίδας του στο Twitter.

Αρκετές ομάδες μεταξύ αυτών η Μάντσεστερ Σίτι, η Φέγενορντ, η Τζουργκάρντεν, οι αγγλικές Ίπσουιτς, Κρου, Κέμπριτζ, η Σίδνεϊ από την Αυστραλία, έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Η κλήρωση για τα online παιχνίδια θα γίνει την Πέμπτη (19/3).

Our first Greek team. Welcome!

— Leyton Orient (@leytonorientfc) March 16, 2020