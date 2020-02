Ο Αργεντινός θρύλος άκουσε από τους φίλους της Νιούελς να τραγουδούν τ' όνομά του και να συγκεντρώνονται κατά εκατοντάδες κάτω από το ξενοδοχείο όπου κατέλυσε η αποστολή της Χιμνάσια ενόψει της αναμέτρησης με την μεγάλο αντίπαλο των «λεπρών», τη Ροζάριο, που θα λάβει χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής...

Δείτε το βίντεο:

SCENES

Diego Maradona has arrived in Rosario ahead of Gimnasia's away match with Rosario Central tomorrow and this is the reception he is currently receiving from Newell's fans outside his hotel pic.twitter.com/ejcO2YsDA5

— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) February 14, 2020