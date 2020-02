Ο Αμπντουλάχ Αλ Μαϊούφ έγινε μεγάλος πρωταγωνιστής και φυσικά...viral με τα κατορθώματά του στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της Αλ Χιλάλ, στην οποία απολαμβάνει τη ζωή και τα χρήματα του παχυλού του συμβολαίου ο Μπαφετιμπί Γκομίς.

Στο 89ο λεπτό, ο γκολκίπερ απέκρουσε το πέναλτι της Αλ Ραέντ, η οποία έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2 και στις καθυστερήσεις, ο Αλ Μαϊούφ έτρεξε στην απέναντι περιοχή κι αφού για λίγο συνομίλησε με τους συμπαίκτες του για το πέναλτι, το πήρε εκείνος και σκόραρε για το τελικό 3-1.

89' GK saves penalty to keep it at

96' GK scores to make it ⁣

— 433 (@433) February 7, 2020