Κορυφαίος στο συγκεκριμένο κομμάτι παραμένει ο Σέρχιο Ράμος που συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και μέχρι στιγμής έχει πανηγυρίσει 130 φορές με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Στην δεύτερη θέση είναι ο Ίκερ Κασίγιας που όταν είχε αποσυρθεί πλέον από τους «φούριας ρόχας», είχε 121 νίκες στο βιογραφικό του.

Τώρα πλέον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεπέρασε τον Τσάβι και έφτασε στις 101 νίκες με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για να καταλάβει μόνος του το 3ο σκαλί...

CR7 goes past Xavi into third all-time wins in men’s international football pic.twitter.com/z4otX6aWHm

— B/R Football (@brfootball) November 17, 2020