Ασταμάτητος Τραορέ: Με απίθανη κούρσα άφησε πίσω του τέσσερις παίκτες της Ελβετίας (vid)

Η Ισπανία διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου της καθώς επικράτησε 1-0 της Ελβετίας με γκολ του Ογιαρθάμπαλ. Ο επιθετικός της Γουλβς, Αντάμα Τραορέ, πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 57' ως αλλαγή. Ενα λεπτό μετά την είσοδο του στο ματς, έκανε τέσσερις (!) αντιπάλους του να τον κυνηγάνε...

Ωστόσο, κανένας αντίπαλος δεν κατάφερε να του κλέψει την μπάλα κι έτσι ο Τραορέ συνέχισε ανενόχλητος την ατομική του προσπάθεια.

57' Adama Traore comes on for Spain

58' Adama Traore takes four Switzerland players out of the game with a brilliant run

#ESPSUI

