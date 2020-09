Κριστιάνο Ρονάλντο: Εθισμένος με κάθε κορυφή... (pics & vids)

Με τη Γιουβέντους μπορεί να μην κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να φτάσει στη μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση στο ιδιαίτερο Final-8 του Champions League στη Λισαβόνα. Αυτό είναι που του λείπει στη νέα του ομάδα στην Ιταλία και ξέρει πως όλοι στηρίζονται πάνω του για να πετύχει τον μεγάλο του στόχο το κλαμπ του Τορίνο.

Απήλαυσε τις διακοπές του και επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός. Φόρεσε τη φανέλα της Πορτογαλίας, με την οποία ο Κριστιάνο... ξανανιώνει και γίνεται παιδί, όπως έχει αναφέρει ο Φερνάντο Σάντος, με αποτέλεσμα να πετύχει δυο καταπληκτικά γκολ, να γράψει ιστορία και να έχει περιθώριο να φτάσει σε ακόμα μια κορυφή που φαντάζει... αδιανόητη.

Είναι από τους ανθρώπους και τις περιπτώσεις αυτές που αποδεικνύουν ότι αν θέλει κάποιος και όλη του τη ζωή έχει μάθει να προσέχει τον εαυτό του, τότε μπορεί να καταφέρει πράγματα που για κάποιους άλλους φαντάζουν... ουτοπικά. Ο Κριστιάνο είναι 35 ετών, ναι μεν έχει όλη τη βοήθεια του κόσμου από γυμναστές, διατροφολόγους, ανθρώπους που ασχολούνται μαζί του, αλλά και μόνος του ξέρει ότι δεν πρέπει να περάσει ούτε μια μέρα δίχως να γυμναστεί και να κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται και αυτό που τον ανέβασε σε τόσες κορυφές. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να φτάσει στα 49 γκολ σε 47 αναμετρήσεις με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας από την ηλικία των 30 ετών κι έπειτα! Άλλαξε δεκαετία, έχει φτάσει στα μισά της κι όμως σκοράρει ανελλιπώς όταν βρίσκεται ανάμεσα σε συμπατριώτες του και φοράει τη φανέλα που τον εμπνέει, με το σήμα της πατρίδας του στο στήθος.

Cristiano Ronaldo has scored his 100th international goal - has now scored for Portugal in 17 successive calendar years 2004 7 2005 2 2006 6 2007 5 2008 1 2009 1 2010 3 2011 7 2012 5 2013 10 2014 5 2015 3 2016 13 2017 11 2018 6 2019 14 2020 1 pic.twitter.com/glhDClD82q

Τα 101 τέρματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων καθιστούν τον Κριστιάνο Ρονάλντο έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ που έχει δει ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο κομμάτι των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων των χωρών σε ολόκληρη την υφήλιο. Ο CR7 δείχνει ότι δεν σταματήσει καθόλου σύντομα, έχει δυνά​μεις για πολλά χρόνια ακόμα, θέλει να το τραβήξει όσο πάει και αντιλαμβάνεται πως ο οργανισμός του, στέλνει όλα εκείνα τα μηνύματα που του επιτρέπουν να ονειρεύεται αρκετές σεζόν ακόμα στο κορυφαίο επίπεδο. Συγκριτικά με άλλους τεράστιους ποδοσφαιριστές, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεφύγει κατά πολύ και ... τους έχει σβήσει παντελώς από το «οπτικό του πεδίο» σε θέμα σκοραρίσματος με την εθνική ομάδα. Τα 101 δικά του γκολ δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε με τα 77 του Πελέ, ούτε με τα 70 του Μέσι στην Αργεντινή – εκεί όπου κάθε φορά εκτυλίσσεται μια περίεργη ιστορία – ούτε με τα 62 του Ρονάλντο στη Βραζιλία ούτε με τα μόλις 34 του Μαραντόνα. Αν και η επιτυχία του Ντιέγκο με την «αλμπισελέστε», αφήνει τον Μέσι... στο απόλυτο σκοτάδι.

Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής σε εθνική ομάδα χώρας της Ευρώπης που φτάνει και ξεπερνάει τα 100 γκολ. Όμως, έχει ακόμα έναν μεγάλο στόχο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι πρώτος ο Κριστιάνο, αν και μιλάμε για πολύ διαφορετικές εποχές με πολύ διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισμού και με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να φτάσεις τόσο ψηλά. Κι όμως, η ιστορία έχει γράψει ότι ο Ιρανός Ali Daei κατάφερε εκπροσωπώντας την πατρίδα του να φτάσει στα 109 τέρματα σε 149 εμφανίσεις, αφήνοντας ακόμα δεύτερο τον Ρονάλντο στα 101 σε 165 ματς. Βέβαια, δεν υπάρχει... τρίτος, αφού ο αείμνηστος Φέρεντς Πούσκας είχε σταματήσει στα 84 με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Άλλα 9 γκολ θέλει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ για να γίνει ο απόλυτος σκόρερ και όταν αποσυθεί να παραμείνει ήρεμος καθώς δεν φαίνεται ότι μπορεί κάποιος να τον πλησιάσει...

@Cristiano is the second ever to score goals for his national team pic.twitter.com/0NxMzKiepD

