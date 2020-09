Ο διεθνής χαφ της Ρόμα αποκόμισε τραυματισμό που τον τρόμαξε πάρα πολύ στη μεγάλη νίκη (1-0) της «σκουάντρα ατζούρα» απέναντι στους «οράνιε» το βράδυ της Δευτέρας για το Nations League.

Αποχώρησε καταφέρνοντας να πατήσει το πόδι του, όμως, έχει τρομοκρατηθεί, με τον γιατρό της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, Αντρέα Φερέτι, να δηλώνει: «Είναι το ίδιο ανήσυχος, όσο κι εμείς...».

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο επέστρεψε έπειτα από χιαστό στο δεξί γόνατο και τώρα ο Τζανιόλο περιμένει πως και πως τ' αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να μάθει την ζημιά που υπέστη το αριστερό του γόνατο αυτή τη φορά...

#ASRoma can confirm Nicolò Zaniolo suffered a trauma to the left knee during Italy’s match against Holland on Monday night.

On Tuesday, after returning to Rome, the player will undergo diagnostic and clinical tests to assess the full extent of the injury. pic.twitter.com/a5lOsnPtdW

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 7, 2020