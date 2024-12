Σε συνέντευξή του στους «Times», ο Λι Κάρσλεϊ παραδέχθηκε ότι δεν μετάνιωσε μεν την επιλογή του να παραταχθεί με τον τρόπο που το έκανε απέναντι στην Ελλάδα, υποτίμησε όμως την Εθνική στο «Γουέμπλεϊ».

Το κεφάλαιο του Λι Κάρσλεϊ στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας ως υπηρεσιακός προπονητής έκλεισε μετά τη λήξη των υποχρεώσεων των Τριών Λιονταριών στο Nations League.

Ο 50χρονος τεχνικός ανέλαβε την Αγγλία μετά την απομάκρυνση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, μέχρι η Ομοσπονδία της χώρας να βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη του, κάτι που έγινε τελικά τον περασμένο Οκτώβριο, με την επίσημη ανακοίνωση του Τόμας Τούχελ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Times» ο Λι Κάρσλεϊ, μίλησε μεταξύ άλλων και για την ιστορική νίκη της Ελλάδας στο «Γουέμπλεϊ» (10/10, 1-2), ενώ τόνισε πως δεν μετάνιωσε για τον σχηματισμό που προτίμησε σε εκείνο το ματς.

«Είναι πάντα ευκολότερο να αποφασίσεις να μην κάνεις κάτι μετά από ένα αποτέλεσμα. Μάλλον υποτίμησα την Ελλάδα στο εντός έδρας ματς. Αλλά ήταν ωραίος ο τρόπος που αντέδρασαν οι παίκτες μου μετά από αυτή την ήττα», σχολίασε ο Κάσλεϊ.

“I was massively proud. The fact we showed we can do it means we’ve got a good group of staff that are capable of coaching and managing at a good level"



