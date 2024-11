Το Σαν Μαρίνο ζει για ένα όνειρο: Τη συμμετοχή στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Πώς η πρωτιά του Nations League μπορεί να τους κάνει «δώρο» τη συμμετοχή τους στα μπαράζ;

Το είχαμε συνηθίσει ως τον «σάκο του μποξ» της ευρωπαϊκής ζώνης, μια ομάδα που απλά υπήρχε για να συμπληρώνει τις προκριματικές φάσεις. Με κάτι περισσότερο από 33 χιλιάδες κατοίκους άλλωστε, το Σαν Μαρίνο δεν είχε ποτέ την δύναμη να προβάλει την παραμικρή αγωνιστική αντίσταση και η μηδενική συγκομιδή σε όμιλο είχε μετατραπεί σε συνήθεια αδιαπραγμάτευτη σε κάθε διοργάνωση.

Παρά ωστόσο στις αντίξοες συνθήκες, το Σαν Μαρίνο κατάφερε στο Nations League να αλλάξει τη δυναμική του και να κυνηγάει πλέον το απόλυτο θαύμα της συμμετοχής σε μπαράζ Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Η αντεπίθεση ξεκίνησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και με την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε επίσημη διοργάνωση της UEFA με το 1-0 επί του Λιχτενστάιν για το Nations League και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο όταν τερμάτισε πρώτο στον όμιλό του, ανεβαίνοντας στη League C του τουρνουά. Πέρα ωστόσο από την άνοδο στο Nations League, κέρδισε και το δικαίωμα να ονειρεύεται το Μουντιάλ του 2026 μέσω του συστήματος που οδηγεί στα γήπεδα της Αμερικής!

Κι εξηγούμαστε: Τα προκριματικά του Μουντιάλ θα δώσουν δώδεκα εισιτήρια στους νικητές των δώδεκα προκριματικών ομίλων και οι δεύτεροι θα πάνε σε play-offs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους πρώτους των ομίλων του Nations League, πάντα με την προϋπόθεση πως η συγκεκριμένη τετράδα δεν θα έχει τερματίσει στις πρώτες δυο θέσεις των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Το Σαν Μαρίνο ως νικητής ομίλου συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη λίστα κι εφόσον οι Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία, Νορβηγία, Τσεχία, Ουαλία, Σουηδία και Ρουμανία τερματίσουν στις πρώτες δυο θέσεις των προκριματικών του Μουντιάλ, τότε θα ανοίξει και μια θέση για τον Σαν Μαρίνο.

Όπερ σημαίνει πως μαζί με τη Βόρεια Μακεδονία, τη Μολδαβία και τη Βόρεια Ιρλαδνία μπορεί να σχηματίσουν την τετράδα που θα βρεθεί στα play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω του Nations League, διεκδικώντας από εκεί κι έπειτα ένα εισιτήριο για την τελική φάση. Ένα όνειρο μακρινό μεν, αλλά που εξακολουθεί να δίνει ελπίδα σε μια εθνική που βγήκε για πρώτη φορά από την αφάνεια.

Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 and Czechia 🇨🇿 have all but guaranteed themselves at least a playoff spot in WC qualifiers tonight.



Best 4 UNL group winners who do not finish Top 2 in their WC qualifying group will go to WC play-offs.



It's difficult to imagine that 🇪🇸🇩🇪🇫🇷🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 will finish outside Top… pic.twitter.com/nPrYX3gf4N