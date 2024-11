Η UEFA κατοχύρωσε στη Ρουμανία τη νίκη επί του Κοσόβου με αποτέλεσμα οι Ρουμάνοι να περάσουν την Εθνική Ελλάδας στο FIFA Ranking.

Η UEFA έδωσε στα χαρτιά το τρίποντο στη Ρουμανία για το παιχνίδι με το Κόσοβο, το οποίο διεκόπη οριστικά λόγω αποχώρησης των φιλοξενούμενων πριν τη λήξη του ματς. Αυτή η απόφαση της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας έφερε και αλλαγή στο FIFA Ranking, η οποία επηρέασε την Εθνική Ελλάδας.

Οι Ρουμάνοι ανέβηκαν στην 38η θέση της κατάταξης και προσπέρασαν τη Γαλανόλευκη, η οποία τελικά μετά την ολοκλήρωση της διακοπής του Νοεμβρίου είναι 39η. Η Ελλάδα ανέβηκε κατά τρεις θέσεις, καθώς ύστερα από τη διακοπή του Οκτωβρίου ήταν 42η.

❗️UPDATE after 🇷🇴 got a 3-0 win over 🇽🇰



Biggest improvement in🆕 Nov 2024 FIFA ranking (UEFA teams only):



+7 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO 🆙 51 to 44

+5 🇷🇴 ROU 🆙 43 to 38

+5 🇳🇴 NOR 🆙 48 to 43

+5 🇮🇱 ISR 🆙 81 to 76

+3 🇬🇷 GRE🆙 42 to 39

+3 🇨🇿 CZE 🆙 45 to 42

+3 🇮🇪 IRL 🆙 63 to 60