Κέιν: «Σοκαρίστηκα λίγο όταν έμαθα θα είμαι στον πάγκο απέναντι στην Ελλάδα»

Ο Χάρι Κέιν μίλησε για την απόφαση να τον αφήσει στον πάγκο ο Λι Κάρσλεϊ απέναντι στην Ελλάδα και δεν έκρυψε πως του προκάλεσε εντύπωση η συγκεκριμένη απόφαση.

Παρότι το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Ελλάδα ήταν «do or die» για την Αγγλία, ο υπηρεσιακός ομοσπονδιακός τεχνικός των «τριών λιονταριών», Λι Κάρσλεϊ, αποφάσισε να αφήσει εκτός αρχικού σχήματος τον Κάρι Κέιν. Μια απόφαση η οποία ωστόσο δικαίωσε τον Κάρσλεϊ, καθώς ο Γουότκινς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Αγγλία που επικράτησε της Εθνικής μας με 3-0.

The big news from Athens is that Harry Kane is on the bench for England's game tonight against Greece. pic.twitter.com/j95tT3hqrl