Στην Ελλάδα αρκεί να μην χάσει από τη Φινλανδία ώστε να επισημοποιήσει την παρουσία της στο 2ο group δυναμικοτητας της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ, ακόμη όμως και αν ηττηθεί θα πρέπει να συμβούν… πολλά για να «πέσει» στο 3ο.

Κόντρα στη Φινλανδία θα ολοκληρώσει απόψε (17/11) η Εθνική Ελλάδος τις υποχρεώσεις της στον όμιλο του Nations League, όπου θα τερματίσει τουλάχιστον 2η και την ίδια στιγμή διεκδικεί την πρωτιά.

Για να κόψει εκείνη το νήμα χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα από τους Αγγλους που θα υποδεχθούν την Ιρλανδία στο δικό τους φινάλε, ενώ στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 19:00 διακυβεύεται και μία (πολύ) πιο ευνοϊκή κλήρωση στην προκριματική φάση του Μουντιάλ του 2026.

Εφόσον η «γαλανόλευκη» δεν χάσει στο Ελσίνκι θα συμπεριληφθεί αυτόματα στο αντίστοιχο 2ο group δυναμικότητας και αυτό σημαίνει πως θα αυξηθούν κατακόρυφα οι πιθανότητες να αντιμετωπίσει πιο «βατούς» αντιπάλους.

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που ηττηθεί τότε θα παραμείνει σε θέση ισχύος, αφού για να «πέσει» στη σχετική βαθμολογία της UEFA - μέσω αυτής προκύπτουν τα group - από την 25η και κάτω θέση (σ.σ. χωρίζονται ανά δωδεκάδες, το πρώτο group απαρτίζουν εκείνες του 1-12, το δεύτερο αυτές στο 13-24 κ.ο.κ, τώρα η Ελλάδα βρίσκεται 21η) τότε θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων όπου εμπλέκονται πέντε ομάδες που μαθηματικά μας «απειλούν» (σ.σ. Νορβηγία, Σκωτία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία) και οι οποίες θα συμμετάσχουν σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Αυτή τη στιγμή «κλειδωμένη» θέση στο 2ο group δυναμικότητας έχουν Ουκρανία, Τουρκία, Σουηδία, Ουαλία, Πολωνία, κάτι που σημαίνει πως εφόσον η Εθνική μας πετύχει τον στόχο της τότε θα τις αποφύγει στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Επί του παρόντος «σίγουρα» στο 1ο άρα και πιθανοί αντίπαλοι της «γαλανόλευκης» ανεξαρτήτως τι θα συμβεί είναι Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κροατία, Γερμανία, Ελβετία, ενώ βρέξει-χιονίσει στο 3ο θα τοποθετηθούν Σλοβενία, Φινλανδία, Γεωργία, Ιρλανδία, Β. Ιρλανδία, Αλβανία, Βόρειος Μακεδονία, Βοσνία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο.

Αυτόματα γίνεται αντιληπτή η διαφορά του με το 2ο, όπου επί χάρτου αλλά και επί της ουσίας βρίσκονται πιο «δυνατά» αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.

Ακολουθούν ακόμη δύο group όπου στο τελευταίο όμως υπάρχουν λιγότερες ομάδες και έτσι ο προκριματικός όμιλος της Ελλάδος θα έχει, μαζί με εκείνη, τέσσερις ή πέντε συμμετέχοντες. (σ.σ. θα προκριθεί απευθείας ο πρώτος, ο δεύτερος θα «παλέψει» στα μπαράζ).

43/54 teams are locked ✅ in a WC qualifying pot they're in.



✅ in Pot 1: 🇫🇷🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇳🇱🇵🇹🇮🇹🇩🇪🇭🇷🇨🇭

✅ in Pot 2: 🇺🇦🇹🇷🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇭🇺🇵🇱

✅ in Pot 3: 🇸🇮🇮🇪🇫🇮🇬🇪🇦🇱🇲🇰🇮🇸NIR🇧🇦🇲🇪

✅ in Pot 4: 🇱🇺🇧🇾🇦🇲🇽🇰🇰🇿🇦🇿🇪🇪🇨🇾🇱🇻🇫🇴🇱🇹

✅ in Pot 5: 🇲🇩🇲🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮🇸🇲



Only 11 teams are still fighting to keep or improve their…