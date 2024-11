Ο χρόνος είναι ανήμπορος να «δαμάσει» τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφτασε τα 910 γκολ καριέρας με το απίθανο «ψαλιδάκι» του κόντρα στην Πολωνία και διαμόρφωσε παράλληλα «τρελό» στατιστικό ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Στις δηλώσεις που έκανε κατά τη βράβευσή του από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας για την προσφορά του με την εθνική ομάδα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε υποβαθμίσει τον στόχο των 1000 γκολ καριέρας, παραδεχόμενος πως το παν για εκείνον είναι η στιγμή, το «εδώ και τώρα». Μια συνταγή που αποδεικνύεται ευεργετική εν τέλει και στα δύο επίπεδα, αφού αφενός απολαμβάνει το παιχνίδι χαρίζοντας στιγμές μαγείας, κι αφετέρου συνεχίζει να γεμίζει με γκολ το «χρυσό» σακούλι του πλησιάζοντας σταθερά προς τον τετραψήφιο αριθμό.

Ο προσεχώς 40χρονος Κριστιάνο έκανε και πάλι την Ευρώπη να παραληρεί με ένα γκολ βγαλμένο από τα... μικράτα του, ένα ακόμα απίθανο «ψαλιδάκι» στη σούπερ συλλογή του, φτάνοντας έτσι με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στα 910 γκολ καριέρας!

Η «ντοπιέτα» απέναντι στην Πολωνία τον έστειλε εκτός των άλλων στην κορυφή των σκόρερ του Nations League, «ομόσταυλο» του Λιονέλ Μέσι που είναι τοπ-σκόρερ στη ζώνη της CONMEBOL για τα προκριματικά του Μουντιάλ, και διαμόρφωσε ένα θεότρελο στατιστικό με συμπρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Συγκεκριμένα, ο αείμνηστος «Ντιεγκίτο» τελείωσε την καριέρα του με τα χρώματα της εθνικής Αργεντινής στα 34 γκολ. Δύο γκολ λιγότερα δηλαδή από όσα έχει πετύχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία από την ηλικία των 35 ετών και μετά!

