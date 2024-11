Ένας χαμός στο Ρουμανία - Κόσοβο με ένταση μεταξύ των παικτών των 2 ομάδων και αποχώρηση των φιλοξενούμενων πριν τελειώσει ο αγώνας.

Στο 95ο λεπτό οι παίκτης της Εθνικής του Κοσόβου αποφάσισαν να αποχωρήσουν λόγω αντεθνικών συνθημάτων από τον αγώνα με τη Ρουμανία. Πήγαν στα αποδυτήρια με την πρόθεση να μην επιστρέψουν και ενώ από το 92' και μετά υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών των 2 Εθνικών. Προφανώς και το παιχνίδι διεκόπη και μένει να φανεί η τύχη του.

Από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται πώς οι Κοσοβάροι έκαναν χειρονομίες προς την εξέδρα. Η Telegrafi σε ρεπορτάζ της αναφέρει πώς υπήρξε ρίψη αντικειμένων από Ρουμάνους οπαδούς και ότι η αστυνομία χρειάστηκε να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Αποχώρησαν και οι Ρουμάνοι από το γήπεδο

Μετά από 40 λεπτά αναμονής για τους παίκτες του Κοσόβου οι Ρουμάνοι πήγαν επίσης στα αποδυτήρια. Οι ρουμανικές πηγές εμμένουν στο ότι οι παίκτες του Κοσόβου αρνούνται να ξαναγυρίσουν στο γήπεδο για να τελειώσουν τον αγώνα.

A Seleção do Kosovo 🇽🇰 abandonou o campo na Roménia depois dos adeptos da casa proferirem insultos e terem começado a cantar pela Sérvia.



pic.twitter.com/u1GGVLk6xl

— Cabine Desportiva (@CabineSport) November 15, 2024

Kosovo players have walked off after chants of ‘Serbia, Serbia’ in injury time. pic.twitter.com/JLVvm6wPKZ November 15, 2024

Our players are complaining about bad behavior from Romanian fans. The match has just been paused.



🇷🇴 0-0 🇽🇰#ROUKOS | #UNL pic.twitter.com/jNHq6q6wVs

— Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) November 15, 2024