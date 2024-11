Αρκετοί Άγγλοι φανς κατήγγειλαν από τη μεριά τους πώς υπήρξε αναμονή 1,5 ώρας για να μπουν στις εξέδρες που τους φιλοξένησαν στο Ελλάδα - Αγγλία (0-3).

Αρκετοί Άγγλοι οπαδοί γενικά κατήγγειλαν ουκ ολίγα κακώς κείμενα επί της οργάνωσης στο Ελλάδα - Αγγλία (0-3). Επίσης στάθηκαν και στην αντιμετώπιση της αστυνομίας και ότι υπήρξαν από την πλευρά της κακοί χειρισμοί στον αγώνα του ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης. Υπάρχουν δε βίντεο που έχουν ανεβάσει Άγγλοι οπαδοί που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που δείχνουν την ώρα που μπαίνουν στην εξέδρα καταγγέλοντας αναμονή 1.5 ώρας.

