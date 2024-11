Καραγκούνης: «Υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στην Ελλάδα, επικίνδυνο να συμβιβαστούμε με την ισοπαλία»

Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, Γιώργος Καραγκούνης, μίλησε στη βρετανική «Sun» ενόψει του μεγάλου αγώνα με την Αγγλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η Ελλάδα θα υποδεχτεί την Αγγλία απόψε (14/11, 21:45) στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και εάν δεν ηττηθεί θα σφραγίσει την πρωτιά στον Όμιλο της στο Nations League και μαζί μια... δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής, Γιώργος Καραγκούνης, ξέρει καλά το βρετανικό ποδόσφαιρο, καθώς είχε παίξει την τελευταία διετία της καριέρας του στη Φούλαμ (2012-14).

Ο «Κάρα» μίλησε στην αγγλική «Sun» για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου και στάθηκε στην... παγίδα του συμβιβασμού με την ισοπαλία.

«Το παιχνίδι θα είναι πιο σημαντικό για την Ελλάδα γιατί η κορυφή του ομίλου θα ενίσχυε τις πιθανότητές μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα στατιστικά μας λένε ότι είναι πιο δύσκολο για την Ελλάδα να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Αγγλία δεν θα πρέπει να έχει πάρα πολλές δυσκολίες για να τα καταφέρει.

Το να νικάς την Αγγλία είναι πάντα αξιοσημείωτο, ειδικά μπροστά στο δικό σου κοινό. Η νίκη θα ήταν επίσης τεράστια από την άποψη της αυτοπεποίθησης στα ‘πραγματικά’ παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η επιτυχία στο Nations League είναι ωραία, αλλά μετά από 12 χρόνια πρέπει να προκριθούμε ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Τώρα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στην Ελλάδα μετά την εξαιρετική της εμφάνιση στο Γουέμπλεϊ. Οι προσδοκίες του κόσμου έχουν αυξηθεί και τώρα περιμένουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Ο ενθουσιασμός επέστρεψε και θα υπάρχουν 70.000 οπαδοί στο γήπεδο.

Μια ισοπαλία θα κάνει, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε και να κερδίσουμε, γιατί το να συμβιβαζόμαστε με μία ισοπαλία είναι επικίνδυνο, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο να ηττηθούμε. Πρέπει πάντα να πηγαίνεις σε κάθε παιχνίδι για να κερδίζεις, δεν έχει σημασία αν παίζεις απέναντι σε μια κορυφαία ομάδα όπως η Αγγλία».

