Μερίδα οπαδών της Μπρίστολ Σίτι, βρέθηκε στο Φάληρο πριν το ματς μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας (14/11) για να τιμήσει τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Θύρας 7.

Η εθνική Αγγλίας μπορεί να έχει φτάσει αποδεκατισμένη στην Αθήνα, λόγω των τραυματισμών πολλών παικτών της, θα έχει όμως στο πλευρό της αρκετούς ομογενείς που έφθασαν στην χώρα μας για το πολυαναμενόμενο ματς στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Nations League (14/11,21:45).

Μερικοί από τους φιλάθλους των Τριών Λιονταριών που ταξίδεψαν μέχρι εδώ, εκμεταλλεύτηκαν τις ώρες πριν από την αναμέτρηση για να επισκευθούν το μνημείο της Θύρας 7 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής στα 21 θύματα, που έχασαν τη ζωή στους στις 8 Φεβρουαρίου του 1981.

Οι οπαδοί της Μπρίστολ Σίτι, άφησαν κάτω από το μνημείο μία αγγλική σημαία πάνω στην οποία αναγράφονταν τα ονόματά τους, με την περιγραφή της φωτογραφίας να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τιμούμε τη μνήμη των 21 ατόμων που δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτια τους μετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα».

Paying respects to the 21 that never returned home from a football game. #FollowEnglandAway #Olympiakos #Greece #BristolCity pic.twitter.com/ARTOUioZIe