Ο στόπερ της Έβερτον, Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, δεν κατάφερε να βγάλει την τελευταία προπόνηση της Αγγλίας και δεν ταξίδεψε για την Ελλάδα.

Νέο αγωνιστικό πρόβλημα για τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, Λι Κάρσλεϊ, ενόψει του αγώνα με την Εθνική στο sold out Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την 5η αγωνιστική του Nations League. Ο Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα τη Δευτέρα (12/11), ενώ δεν κατάφερε να βγάλει ούτε την τελευταία προπόνηση των Τριών Λιονταριών και συνεπώς δεν ταξίδεψε για την Ελλάδα.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός της Έβερτον έγινε ο ένατος ποδοσφαιριστής της Αγγλίας που έμεινε εκτός μάχης για τον αγώνα με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά τους Άαρον Ράμσντεϊλ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λέβι Κόλγουιλ, Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα, Κόουλ Πάλμερ, Τζακ Γκρίλις και Φιλ Φόντεν.

