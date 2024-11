Με... ιδιαίτερο τρόπο γέμισαν τον χρόνο τους οι ποδοσφαιριστές της Βοσνίας εν όψει του παιχνιδιού απέναντι στη Γερμανία για το Nations League.

Ούτε γυμναστήριο, ούτε αποθεραπεία, αλλά... λούνα παρκ. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη μετράει αντίστροφα για την αναμέτρησή της απέναντι στη Γερμανία στο Nations League (16/11) και λίγες ημέρες πριν το ματς, οι ποδοσφαιριστές βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα από τα μεγαλύτερα λούνα παρκ στην Ευρώπη.

Our whole NT went to the Luna Park in Germany together!😂 pic.twitter.com/pVgMl1Q5fb