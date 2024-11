Νέα προσθήκη στην αποστολή της Αγγλίας για το ματς με την Ελλάδα, καθώς ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Άστον Βίλα, Μόργκαν Ρότζερς, πήρε το βάπτισμα του πυρός από τον Κάρσλεϊ.

Τη στιγμή που στην Αγγλία κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα κρίσιμων ποδοσφαιριστών για το ματς κόντρα στην Ελλάδα όπως οι Σάκα και Ράις, οι προσθήκες νέων μελών συνεχίζονται.

Μετά τους...πρωτάρηδες Χολ και Χάργουντ-Μπέλις που θα βρεθούν για πρώτη φορά σε αποστολή της εθνικής ομάδας, το βάπτισμα του πυρός πήρε και ο Μόργκαν Ρότζερς της Άστον Βίλα.

Όπως έγινε γνωστό ο 22χρονος μεσοεπιθετικός κέρδισε μια κλήση από το Λι Κάρσλεϊ χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τους Villans, με τους οποίους έχει καταγράψει τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 15 συμμετοχές τη φετινή περίοδο.

Αρχικά ο Ρότζερς είχε κληθεί στην αποστολή της U-21, όμως τελικά προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα για τα ματς απέναντι σε Ελλάδα και Ιρλανδία στο πλαίσιο του Nations League.

Πάντως αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο 22χρονος θα πάρει άρωμα από Ελλάδα, μιας και την περσινή περίοδο συνάντησε τον Ολυμπιακό με την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League, όταν οι ερυθρόλευκοι πήραν την πρόκριση με συνολικό σκορ 6-2.

Congratulations on your first #ThreeLions call-up, @morgz_10! 🤙 pic.twitter.com/qpkTCBeZs2