Γνωστοί έγιναν οι παίκτες που επέλεξε ο Λι Κάρσλεϊ ενόψει των αναμετρήσεων της Αγγλίας με Ελλάδα και Ιρλανδία για το Nations League.

Η αποστολή της Αγγλίας για τα παιχνίδια απέναντι στην Ελλάδα (14/11) και την Ιρλανδία (17/11) για το Nations League έγιναν γνωστές το μεσημέρι της Πέμπτης (07/11). «Πάνοπλα» τα Τρία Λιοντάρια, με τον Φιλ Φόντεν να επιστρέφει στην αποστολή της Εθνικής, μετά την απουσία του από την προηγούμενη κλήση. Πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας οι Χάργουντ-Μπέλις και Λιούις Χολ.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Λι Κάρσλεϊ:

Τερματοφύλακες: Χέντερσον, Ράμσντεϊλ, Πίκφορντ

Αμυντικού: Αλεξάντερ-Άρνλοντ, Κόλγουιλ, Γκουέχι, Χολ, Χάργουντ-Μπέλις, Κόνσα, Λιούις, Γουόκερ

Μέσοι: Μπέλινγκχαμ, Φόντεν, Γκάλαχερ, Γκιμπς-Γουάιτ, Γκόμες, Τζόουνς, Πάλμερ, Ράις

Επιθετικοί: Γκόρντον, Γκρίλις, Κέιν, Μαντουέκε, Σάκα, Σολάνκε, Γουότκινς

Your #ThreeLions for their final camp of 2024! 🦁