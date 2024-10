Η Ομοσπονδία της Αγγλίας προτίθεται να ανταμείψει τον Τούχελ με ένα μη ευκαταφρόνητο ποσό, ως μπόνους, σε περίπτωση που καταφέρει με τους παίκτες του να κερδίσει το Μουντιάλ του 2026.

Η FA μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις της εθνικής Αγγλίας στο Nations League, δεν σκοπεύει να χάσει άλλο χρόνο και έχει πάρει απόφαση να βάλει τέλος στη μακρά περίοδο της ατυχίας των Τριών Λιονταριών.

Προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, η Ομοσπονδία θέλει να δώσει ένα παραπάνω κίνητρο στον Τόμας Τούχελ, για να πετύχει, δίνοντάς του ένα γενναιόδωρο πριμ ως ανταμοιβή.

Σύμφωνα με τη «Sun», εάν ο Γερμανός προπονητής κερδίσει το ερχόμενο Μουντιάλ, θα λάβει το ποσό των 3 εκατ. λιρών, όρος που ήταν μέρος του συμβολαίου που υπέγραψε ο 51χρονος.

Βάσει των όσων αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα, το συγκεκριμένο πριμ είναι κατά ένα εκατομμύριο ευρώ μικρότερο από εκείνο που είχε συμφωνήσει Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, εάν κέρδιζε είτε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 είτε το Euro 2024.

🚨 Thomas Tuchel will earn a £3M bonus if he wins the 2026 World Cup for England. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆



🗞️ Sun Sport pic.twitter.com/5Bp6tSJwFD