Τέσσερα εξουθενωτικά προπονητικά drills θα βιώσουν με τον Τόμας Τούχελ οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας. Τα μπαλάκια του τένις, τα τρίγωνα γήπεδα και το άμεσο που θέλει ο Γερμανός.

Στην εποχή του Τόμας Τούχελ θα μπει από την 1η Γενάρη του 2025 η Αγγλία. Η ομοσπονδία των «τριών λιονταριών» ανακοίνωσε την Τετάρτη τη συμφωνία με τον Γερμανό τεχνικό μέχρι και το καλοκαίρι του 2026, με φόντο φυσικά το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Ήδη στο Νησί έχει γίνει μεγάλος ντόρος όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι σωστή ή όχι η πρόσληψη του Τούχελ; Θα αποδειχθεί ο Γερμανός κατάλληλος για τον δύσκολο πάγκο των «τριών λιονταριών»; Θα μπορέσει επιτέλους να ξορκίσει την... κατάρα του «It's coming home»;

Ο Τούχελ θα πρέπει να αποδείξει πως είναι ικανός για να οδηγήσει την Αγγλία σε έναν τίτλο. Ο Γερμανός τεχνικός δήλωσε χαρούμενος για αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και πρόσθεσε πως ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Άγγλους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να καταφέρουν να προσαρμοστούν άμεσα στα «θέλω» του Τούχελ. Ο Γερμανός τεχνικός έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των Μέσων ουκ ολίγες φορές για τις ειδικές ασκήσεις που βάζει στους ποδοσφαιριστές του στις προπονήσεις.

Όπως είχαν αποκαλύψει τα αγγλικά Μέσα το 2021, μετά την κατάκτηση του Champions League με την Τσέλσι, ο Τούχελ υποβάλλει τους ποδοσφαιριστές του σε τέσσερις ειδικές ασκήσεις στις προπονήσεις του. Drills τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τη νοοτροπία και τη βελτίωση της συγκέντρωσης των ποδοσφαιριστών του στις αναμετρήσεις.

Ένα από τα drills αυτά είναι οι ασκήσεις και τα «rondo» με μικρότερες μπάλες. Στόχος του Τούχελ με τη συγκεκριμένη προπόνηση είναι να βελτιώσουν οι ποδοσφαιριστές του την τεχνική, αλλά και τα πιο στοχευμένα τάκλιν πάνω στην μπάλα. Ο Τούχελ αλλάζει και τα μεγέθη των εστιών προκειμένου να δυσκολέψει τους ποδοσφαιριστές του να σκοράρουν και να τους βοηθήσει με τον συγκεκριμένο τρόπο να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

Μια άλλη ειδική προπόνηση που ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές του, είναι να παίζουν παιχνίδια κατοχής κρατώντας μπαλάκια του τένις στα χέρια τους. Ο στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι η αποφυγή των τραβηγμάτων και των φάουλ. Τελευταίο και πιο ενδιαφέρον drill, η μέθοδος της αλλαγής του αγωνιστικού χώρου. Ο Τούχελ ουσιαστικά «κόβει» τα κόρνερ και δίνει τριγωνική μορφή στα γήπεδα προκειμένου να «αναγκάσει» τους παίκτες του να γίνουν πιο άμεσοι στο παιχνίδι τους.

Τις συγκεκριμένες τακτικές ο Τούχελ ξεκίνησε να τις χρησιμοποιεί στη θητεία του στην Ντόρτμουντ και από τότε δεν τις έχει σταματήσει. Η περίοδος του στην Τσέλσι πάντως ήταν αυτή που ουσιαστικά «αποκάλυψε» σε μεγαλύτερο βαθμό τα... κόλπα του Τούχελ, καθώς οι Άγγλοι είχαν δημοσιεύσει υλικό και φωτογραφίες από τις προπονήσεις των «μπλε» υπό τις οδηγίες του Γερμανού τεχνικού.

