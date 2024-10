Πρίγκιπας Ουίλιαμ για Τούχελ: «Συναρπαστικές στιγμές στην εθνική Αγγλίας»

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ φάνηκε ενθουσιασμένος με την επιλογή Τούχελ για τον πάγκο της Αγγλίας και εκφράστηκε δημόσια μέσα από ανάρτησή του.

Εποχή Τόμας Τούχελ κι επίσημα στην εθνική Αγγλίας, με τον Γερμανό τεχνικό να ανακοινώνεται από τα Τρία Λιοντάρια προκειμένου να διαδεχθεί τον Λι Κάρσλεϊ στον πάγκο της ομάδας.

Και μπορεί η «Daily Mail» να μην καλωσόρισε με... θέρμη τον Γερμανό προπονητή, όμως δεν κινήθηκαν όλες οι αντιδράσεις στο ίδιο μήκος κύματος με το αγγλικό Μέσο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μήνυμα του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος φάνηκε ενθουσιασμένος με την πρόσληψη του Γερμανού προπονητή.

«Συναρπαστικές στιγμές για την εθνική Αγγλίας, με μια γενιά ταλαντούχων παικτών και έναν νέο προπονητή να παίρνει τα ηνία. Τόμας, σου εύχομαι καλή τύχη, είμαστε όλοι πίσω σου! W» τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Θυμίζουμε πάντως πως ο Τόμας Τούχελ θα σηκώσει μανίκια από 1η Γενάρη με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, πράγμα που σημαίνει πως οι Άγγλοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα με τον Λι Κάρσλεϊ στον πάγκο για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Exciting times for @England, with a generation of talented players and a new manager taking the reins.



Thomas, wishing you the best of luck, we’re all behind you! W https://t.co/OpLRaYitoL