Ο διεθνής εξτρέμ του ΠΑΟΚ και αρχηγός της Βουλγαρίας έχασε πέναλτι στην εκτός έδρας αναμέτρηση της εθνικής του ομάδας κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ «τράνταξε» το δοκάρι της Βόρειας Ιρλανδίας. Στο 44ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης της Βουλγαρίας με τους Βρετανούς για την 4η αγωνιστική της League C του Nations League, με το σκορ στο 3-0 υπέρ των γηπεδούχων, ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ ανέλαβε εκτέλεση πέναλτι, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, καθώς σημάδεψε το οριζόντιο.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο αρχηγός της Βουλγαρίας αστόχησε από τη λευκή βούλα σε 53 εμφανίσεις με το εθνόσημο, ενώ συνολικά στην καριέρα του ο 27χρονος μεσοεπιθετικός μετράει 14/18 εκτελέσεις πέναλτι.

43’ Despodov misses. The Bulgarian is put off by Pierce Charles’ aura #swfc pic.twitter.com/mii1Losi0S