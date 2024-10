Σύμφωνα με το «Sky Sports», η Ομοσπονδία της Αγγλίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Τόμας Τούχελ προκειμένου ο Γερμανός τεχνικός να αναλάβει άμεσα τα ηνία των Τριών Λιονταριών.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας φαίνεται πως έχει βρει τον ιδανικό υποψήφιο για να αναλάβει την εθνική ομάδα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τόμας Τούχελ. Πληροφορίες του «SkySports» αναφέρουν ότι η FA βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Γερμανό προπονητή, ο οποίος παραμένει ελεύθερος από τον περασμένο Μάιο.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Ομοσπονδία δεν είχε προηγουμένως προσεγγίσει με καμία επίσημη πρόταση τόσο τον Τούχελ, όσο κι άλλα άτομα που εξέταζε για αυτόν τον ρόλο, η ήττα όμως από την Ελλάδα στο Nations League έκαναν την ανάγκη της εύρεσης νέου και μόνιμου προπονητή επιτακτική. Η αβεβαιότητα για την ικανότητα - αλλά και την πρόθεση- του Λι Κάρσλεϊ να συνεχίσει έχουν επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Οι ιθύνοντες φαίνεται να ποντάρουν στον 51χρονο κόουτς, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό ιστορικό επιτυχιών στο βιογραφικό του, έχοντας κερδίσει τίτλους σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου και η Τσέλσι, με την οποία κέρδισε το Champions League, αλλά και το Super Cup.

Μετά το τέλος του από τους Βαυαρούς, είναι... άνεργος, ενώ το όνομά του πρόσφατα ακούστηκε και για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε περίπτωση που αποφασίσει να διώξει τον Τεν Χαγκ, με τη συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, να μην είναι καθόλου δελεαστική για τον ίδιο.

BREAKING: Thomas Tuchel is in talks to become the next England manager 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/yD8jEFYfBi