Μερικές στιγμές χαλάρωσης απολαμβάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σκωτία, πριν την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τους Σκωτσέζους για το Nations League την Τρίτη (15/10, 21:45).

Η Πορτογαλία ετοιμάζεται για το 4/4 στο Nations League απέναντι στη Σκωτία, την οποία αντιμετωπίζει την Τρίτη (15/10, 21:45) εκτός έδρας.

Η αποστολή των Πορτογάλων διαμένει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, εκεί όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο εθεάθη να κάνει τη δική του προπόνηση στο γυμναστήριο των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Πέρα όμως από τη γυμναστική, ο 39χρονος Πορτογάλος που δεν σταματά να σκοράρει, αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα και να χαλαρώσει κάνοντας νεροτσουλήρθα στις εγκαταστάσεις του καταλύματος της ομάδας του, ένα στιγμιότυπο που απαθανάτισε με το κινητό του θαμώνας, με τη βρετανική «Sun» να αναπαράγει το εν λόγω βίντεο.

