Κόλινς: «Σεβαστήκαμε υπερβολικά την Ελλάδα, ξέραμε ότι θα κάνει τέτοιο ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο αρχηγός της εθνικής Ιρλανδίας, Νέιθαν Κόλινς, δήλωσε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του έδειξαν πολύ παραπάνω σεβασμό από ότι έπρεπε στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα κατάφερε να κάνει μια ακόμα μεγάλη εμφάνιση και μετά το διπλό στο «Γουέμπλεϊ», επικράτησε και της Ιρλανδίας στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κάνοντας το 4/4 στους ομίλους του Nations League.

Ο αρχηγός των Ιρλανδών, Νέιθαν Κόλινς, μίλησε στους συμπατριώτες του μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στον... υπερβολικό σεβασμό που έδειξε η ομάδα του στην Ελλάδα. Παράλληλα στάθηκε στο γρήγορο γκολ της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο δεύτερο μέρος και τόνισε πως ήταν κάτι που οι Ιρλανδοί περίμεναν, παρότι δεν κατάφεραν να βρουν λύσει για να το αποσοβήσουν.

«Σεβαστήκαμε υπερβολικά την Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να έχουμε μπει αρκετά πιο επιθετικά στο γήπεδο. Ξέραμε ότι θα μπουν τόσο δυνατά στο δεύτερο μέρος, πρέπει να είμαστε καλύτεροι και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Να καταλάβουμε ότι τα ματς των εθνικών ομάδων είναι σκληρά».

🇬🇷 2-0 🇮🇪

Ireland captain Nathan Collins in conceding early in the second half as "really annoying" coincidence for Ireland and is "a lot if frustration", adding that there was "enough quality in the squad to nick a goal" against Greece #COYBIG #GREIRL #NationsLeague pic.twitter.com/YLhdStcI7c