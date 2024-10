Σύμφωνα με την «Telegraph», ο Λι Κάρσλεϊ δεν επιθυμεί να συνεχίσει ως προπονητής της εθνικής Αγγλίας μετά τη λήξη του συμβολαίου του και... αναπολεί τη θητεία του στην U21 των Τριών Λιονταριών.

Ο Λι Κάρσλεϊ δεν επιθυμεί να γίνει ο επόμενος μόνιμος προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η «Telegraph». Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, ωστόσο, δεν έχει προβεί σε κάποια σχετική ανακοίνωση και δεν έχει ενημερωθεί από τον Βρετανό τεχνικό για αυτήν του την επιθυμία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέλη της ομάδας των Τριών Λιονταριών έχουν πειστεί ότι ο Κάρσλεϊ δεν σκοπεύει να διαδεχθεί τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ενώ η ήττα της Αγγλίας από την Ελλάδα φαίνεται να έκανε τα πράγματα χειρότερα, καθώς οι αμφιβολίες υπήρχαν ήδη πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα, που απεδείχθη καταστροφικός. Παρά τις ερωτήσεις που του τέθηκαν, ο Κάρσλεϊ δεν έχει δηλώσει αν θέλει τη θέση ή όχι, ενώ η Ομοσπονδία παραμένει ασαφής σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας εύρεσης διαδόχου του προηγούμενου ομοσπονδιακού τους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «ελπίζει» να επιστρέψει στην U21, την οποία προπονούσε προηγουμένως, μετά τη λήξη της προσωρινής του θητείας. Παρά τις φήμες, τόνισε ότι ποτέ δεν θεώρησε ποτέ τη δουλειά που του προσφέρθηκε δεδομένη και υπογράμμισε ότι για εκείνον προέχουν οι παίκτες και η ομάδα, και όχι η δική του καριέρα.

