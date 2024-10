Τα πρώτα του σχόλια έκανε ο Λι Κάρσλεϊ μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ», δικαιολογώντας τις επιλογές του στο αρχικό σχήμα.

Η Αγγλία είδε την Ελλάδα να πραγματοποιεί μία τρομερή εμφάνιση στο «Γουέμπλεϊ» και να παίρνει τη νίκη με τα τέρματα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, υπηρεσιακός προπονητής των Τριών Λιονταριών, Λι Κάρσλεϊ, μίλησε στο ITV σχετικά το ματς, όπου μεταξύ άλλων ότι όλοι είναι απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα.

«Είναι απογοητευτικό. Θα έχουμε αποτυχίες, αλλά τώρα είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε καλά απέναντι στη Φινλανδία. Σήμερα δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό, προσπαθήσαμε να υπερφορτώσουμε τη μεσαία γραμμή και να παίξουμε αλλιώς. Πειραματιστήκαμε χθες με αυτό στην προπόνηση και είναι απογοητευτικό που δεν απέδωσε», σχολίασε ο Κάρσλεϊ και προσέθεσε:

«Τα γκολ που δεχθήκαμε είναι από λάθη αν σκεφτεί κανείς την ποιότητα που έχουμε».

🗣️ "We tried to overload the midfield... It was something that we tried for 20 minutes yesterday, it's something we experimented with."



