Οι Έλληνες οπαδοί που βρέθηκαν στο Λονδίνο για την αναμέτρηση απέναντι στην Αγγλία δεν έχασαν την ευκαιρία να... υπερηφανευτούν για την κατάκτηση του Euro 2004 και να «πικάρουν» τους Άγγλους ομόλογούς του.

Παρ'ότι πρόκειται για μια αναμέτρηση που λαμβάνει χώρα υπό τη σκιά του ξαφνικού θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, οι Έλληνες οπαδοί βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν «καζούρα» στο «Γουέμπλεϊ» και το Αγγλία - Ελλάδα. Συγκεκριμένα, «τρόλαραν» τους Άγγλους για το γεγονός πως δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το Euro και... υπερηφανεύτηκαν για το 2004 και το «γαλανόλευκο» έπος. «Πρωταθλητές Ευρώπης, δεν θα το τραγουδήσετε ποτέ αυτό», έγραφε το χαρακτηριστικό πλακάτ των Ελλήνων οπαδών στο Λονδίνο.

30 minutes to kick-off and England already down 0-1 💀😂 #ENGGRE pic.twitter.com/vXtJWZfZF5