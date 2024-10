Ο Χάρι Κέιν δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και θα απουσιάσει από τη «μάχη» της Αγγλίας με την Ελλάδα. Ο Κάρσλεϊ επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ και επέλεξε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ στην κορυφή.

Ντεμπουτάρει σε νέο ρόλο κόντρα στην Ελλάδα ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο Χάρι Κέιν δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» και ο Λι Κάρσλεϊ επιβεβαίωσε τα αγγλικά ρεπορτάζ δίνοντας τον ρόλο του σέντερ φορ - ή του «ψευτοεννιαριού» για την ακριβεία - στον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Βάσει των επιλογών του Κάρσλεϊ, είναι δύσκολο κανείς να προβλέψει την ακριβή διάταξη των Τριών Λιονταριών. Πάντως, δείχνει φουλ επιθετική διάθεση με πέντε επιθετικογεννείς ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχήμα. Μπορεί να πρόκειται τόσο για τριάδα στην άμυνα με Στόουνς, Ράις και Κόλγουιλ, όμως αυτό που μεταδίδουν τα αγγλικά media θέλει τους Άρνολντ, Στόουνς, Κόλγουιλ και Λιούις στην τετράδα στα μετόπισθεν, τους Ράις, Φόντεν και Πάλμερ στον άξονα και τους Σάκα, Γκόρντον και Μπέλινγκχαμ στην επίθεση.

Η ενδεκάδα της Αγγλίας κόντρα στην Ελλάδα: Πίκφορντ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Στόουνς, Κόλγουιλ, Λιούις, Ράις, Γκόρντον, Σάκα, Πάλμερ, Φόντεν, Μπέλινγκχαμ

Ο πάγκος της Αγγλίας: Γκουέχι, Γουόκερ, Χέντερσον, Γκάλαχερ, Λιβραμέντο, Τζόουνς, Γουότκινς, Άνχελ Γκομες, Σολάνκε, Πόουπ, Μαντουέκε

