Το βραβείο του καλύτερου Άγγλου ποδοσφαιριστή της χρονιάς κέρδισε ο Κόουλ Πάλμερ, αφήνοντας πίσω του, τους Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Μπουκαγιό Σάκα.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Κόουλ Πάλμερ αναδείχθηκε ο κορυφαίος Άγγλος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2023/24. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός που αποχώρησε το καλοκαίρι του 2023 από τη Μάντσεστερ Σίτι για λογαριασμό της Τσέλσι κατέκτησε το σημαντικό ατομικό βραβείο και αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χώρας του για τη χρονιά που πέρασε.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής των «μπλε» επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία, αφήνοντας στην 2η θέση τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ και στην 3η τον Μπουκαγιό Σάκα. Το φοβερό της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι ο Πάλμερ δεν ξεκίνησε βασικός σε κάποιο παιχνίδι του EURO 2024, ωστόσο κατάφερε να «παίξει» καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Αγγλίας, καθώς είχε την ασίστ το γκολ του Γουότκινς στον ημιτελικό με την Ολλανδία, ενώ ισοφάρισε για τα «τρία λιοντάρια» στον τελικό με την Ισπανία.

Cole Palmer has been named England's 2023-24 Men's Player of the Year 🏆



A reminder that he only played 145 total minutes and didn't start a single game across England's seven matches at the Euros this summer, but came off the bench to record an assist in the semifinal and score… pic.twitter.com/UgGX1nEGjo