Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή του Βελγίου για το Nations League τόσο για τα ανερχόμενα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας, όσο και για αυτά του Νοεμβρίου.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνήθισε να ζει στα τελευταία της τέσσερα παιχνίδι χωρίς την παρουσία του Κέβιν Ντε Μπρόινε, αφού ο τραυματισμός που αποκόμισε τον Σεπτέμβριο με την Ίντερ για το Champions League (18/09) τον άφησε έκτοτε εκτός δράσης.

Πλέον, ο Βέλγος βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής με σκοπό να επανέλθει το σώμα του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Για το λόγο αυτό, ζήτησε από την εθνική Βελγίου άδεια για τις αναμετρήσεις του Nations League, όπως είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας, Ντομένικο Τεντέσκο.

Μάλιστα, ο Ντε Μπρόινε ζήτησε να απέχει τόσο από τις υποχρεώσεις της εθνικής απέναντι σε Ιταλία (10/10) και Γαλλία (14/10), όσο και από εκείνες του Νοέμβρη. Αυτό σημαίνει πως θα πέρα από τα κρίσιμα ματς της επόμενης εβδομάδας, θα χάσει επίσης και εκείνα κόντρα σε Ιταλία (14/11) και Ισραήλ (17/11).

