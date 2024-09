Αποθέωση της Μπριζ σε Τζόλη: «Tzolis on fire»

Με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Μπριζ αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλη για το γκολ του απέναντι στην Ιρλανδία.

Με πρωταγωνιστές του Φώτη Ιωαννίδη και Χρήστο Τζόλη που πέτυχαν τα γκολ, η Ελλάδα κατάφερε να περάσει από το Δουβλίνο και να επικρατήσει της Ιρλανδίας με 2-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League.

Ο άσος της Μπριζ ήταν αυτός που σφράγισε στα τελευταία λεπτά του αγώνα το «τρίποντο» για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με ένα υπέροχο γκολ. Ένα γκολ το οποίο πανηγύρισαν και στην Μπριζ. Με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η βελγική ομάδα αποθέωσε τον ποδοσφαιριστή της στα social media.

«Ο Τζόλης είναι καυτός», έγραψε στην ανάρτηση της η Μπριζ.

Tzolis on fiiiire! 🔥🇬🇷



The celebration? You already know… 😋🛝 @EthnikiOmada