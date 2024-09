Οι βασικές επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ιρλανδία για τη 2η αγωνιστική του 2ου Ομίλου της League B του Nations League.

Με δυο αλλαγές η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για την αναμέτρηση με την Ιρλανδία στο «Aviva Stadium» (21:45 - Alpha, Novasports Prime) για τη 2η αγωνιστική του 2ου Ομίλου της League B του Nations League σε σχέση με την «τριάρα» επί της Φινλανδία στο Φάληρο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε στον πάγκο τον Πέλκα και τον Μάνταλο και έδωσε φανέλα βασικού σε Τζόλη και Σιώπη.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παραταχθεί σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Βλαχοδήμος στην εστία, με τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα στην τετράδα της άμυνας. Παρτενέρ του Μπουχαλάκη στον άξονα θα είναι ο Σιώπης, ενώ Τζόλης, Μπακασέτας και Χατζηγιοβάνης θα είναι η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Ιωαννίδη.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Σιώπης, Μπουχαλάκης, Τζόλης, Μπακασέτας, Χατζηγιοβάνης, Ιωαννίδης.

Στον πάγκο είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Ντόι, Δουβίκας, Πέλκας, Παυλίδης, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Μάνταλος, Γιαννούλης.

,

Η ενδεκάδα της Ιρλανδίας: Κέλεχερ, Ο' Σέι, Ομομπαμιντέλε, Κόλινς, Μπρέιντι, Ογκμπένε, Σμόλμποουν, Μολούμπι, Μπρόουν, Νάιτ, Ζμόντικς.

Στον πάγκο: Ο' Λίρι, Τράβερς, Ντόχερτι, Ο' Ντόουντα, Ρόμπινσον, Φέργκιουσον, Άιντα, Ο' Μπρίεν, Εμποσέλε, Σκέιλς, ΜάκΑτιρ, Πάροτ

STARTING XI | Ireland v Greece



Andrew Omobamidele comes into the side as well as Jason Knight and Alan Browne for the crucial match against Greece at the Aviva Stadium tonight 👏



Kick-off is at 7.45pm, not long to go now 🇮🇪 pic.twitter.com/iSXWRSmDiQ