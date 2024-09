Οπαδός εισέβαλε στο γήπεδο στην τελευταία φάση του αγώνα Πορτογαλία - Σκωτία και πήρε θέση στην περιοχή των Σκωτσέζων για να σκοράρει από τη μπαλιά του Μπρούνο Φερνάντες!

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει οπαδούς να εισβάλλουν στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά στο Πορτογαλία - Σκωτία ο συγκεκριμένος πρωτοτύπησε.

Στο 90+5΄και σε σημείο που η Πορτογαλία προηγούνταν με 2-1 ένας θεατής κατάφερε να παραβιάσει την ασφάλεια και να μπει στο γήπεδο ενώ οι Ίβηρες κινούνταν απειλητικά προς την αντίπαλη περιοχή για τρίτο γκολ.

Τη στιγμή μάλιστα ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε τη μπαλιά ο εν λόγω οπαδός πήρε θέση μέσα στην περιοχή, ενώ ένα μέλος της ασφάλειας έτρεχε από πίσω του για να τον σταματήσει. Τελικά η μπάλα δεν έφτασε ποτέ σε εκείνον αλλά έζησε τη στιγμή του, στο μεγάλο viral της βραδιάς για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

A random fan invaded in the last moment 😆#Portugal 🇵🇹 #NationsLeague 🇪🇺 #Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿pic.twitter.com/D2qKzj8xOR