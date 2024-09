Πανδαισία στη Nova: Σέντρα στο UEFA Nations League με όλους τους αγώνες και Ελλάδα – Φινλανδία

Τα αστέρια των Εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου της UEFA που θα αγωνιστούν στο «γήπεδο» των καναλιών Novasports καθώς και πανδαισία μηχανοκίνητων στα κανάλια Cosmote Sport, περιμένει τους συνδρομητές της Nova από την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου!

Νέα αφετηρία για τις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες με μαραθώνιες μάχες έως τα τελικά στο «γήπεδο» του Novasports. Οι 54 εθνικές ομάδες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο UEFA Nations League θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό σε περισσότερους από 150 Live αγώνες στη φάση των ομίλων που ξεκινά στις 5 Σεπτεμβρίου, με στόχο την πρόκριση στα Finals (4-8/6/2025) αλλά και τη διατήρηση της ελπίδας για την πρόκριση στο FIFA World Cup του 2026! Οι ομάδες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues) και σχηματίζουν τέσσερις ομίλους των 4 ομάδων που αγωνίζονται σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η Εθνική μας ομάδα, συμμετέχει στη League B και θα παλέψει για την πρώτη θέση, διεκδικώντας την άνοδο στη League A που οδηγεί στους τελικούς και στην ελπίδα για εισιτήριο στο Μουντιάλ του 2026.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγωνιστικών είναι:

Matchday 1: 5-7 Σεπτεμβρίου 2024

Matchday 2: 8-10 Σεπτεμβρίου 2024

Matchday 3: 10-12 Οκτωβρίου 2024

Matchday 4: 13-15 Οκτωβρίου 2024

Matchday 5: 14-16 Νοεμβρίου 2024

Matchday 6: 17-19 Νοεμβρίου 2024

Play-offs: 20-25 Μαρτίου 2025

Finals: 4-8 Ιουνίου 2025

Οι αγώνες της Εθνικής μας ομάδας στη φάση των ομίλων είναι οι εξής (όλοι με μετάδοση από το Novasports Prime):

Σάββατο 7/9, 21:45 Ελλάδα - Φινλανδία

Τρίτη 10/9, 21:45 Ιρλανδία-Ελλάδα

Πέμπτη 10/10, 21:45 Αγγλία – Ελλάδα

Κυριακή 13/10, 21:45 Ελλάδα-Ιρλανδία

Πέμπτη14/11, 21:45 Ελλάδα-Αγγλία

Κυριακή 17/11, 19:00 Φιλανδία-Ελλάδα



Τα αθλητικά κανάλια της Nova και σύσσωμη η δημοσιογραφική ομάδα του Novasports, με παρουσία σε τηλεόραση και digital media, θα μεταδώσουν ΟΛΟΥΣ τους αγώνες, προσφέροντας εκπομπές ανάμεσα στα ματς καθώς και Λεπτό προς Λεπτό την εξέλιξη όλων των αναμετρήσεων-σε παράλληλη ώρα διεξαγωγής- ώστε να μη χάσει κανείς στιγμή από τις δυνατές αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Για το διάστημα 5-10 Σεπτεμβρίου, η μαραθώνια εκπομπή του Novasports, UEFA Nations League Tonight, θα ξεκινά καθημερινά στις 21:00 με όλο το ρεπορτάζ των αγώνων, θα ακολουθεί "Λεπτό προς Λεπτό" η εξέλιξη των αγώνων που διεξάγονται στις 21:45 και θα συνεχίζει αμέσως μετά τη λήξη τους με όλα τα γκολ της ημέρας και αναλύσεις των φάσεων και των αποτελεσμάτων. Την εκπομπή θα παρουσιάζει ο Νίκος Τζουάννης και θα προβάλλεται από το Novasports Prime. Εξαίρεση θα αποτελούν οι ημέρες που αγωνίζεται η Εθνική Ελλάδας, όπου το UEFA Nations League Tonight θα ξεκινά στις 21:00 με το pre game του αγώνα της Εθνικής, θα ακολουθεί το ματς σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και σχολιασμό από τον Ντέμη Νικολαΐδη και θα ολοκληρώνεται αμέσως μετά με τον post game της αναμέτρησης αλλά και με τα στιγμιότυπα, τις αναλύσεις και τα γκολ όλων των αγώνων της ημέρας. Στις ημέρες των αγώνων της Εθνικής, η ενότητα "Λεπτό προς Λεπτό" (21:45-23:45) θα μεταδίδεται από το Novasports1.

Την ίδια στιγμή το «Ράλι των Θεών», EKO Ράλλυ Ακρόπολις με την τελετή έναρξης και τις ειδικές διαδρομές, καθώς και MotoGP Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini με τις δοκιμές και τον κύριο αγώνα για τους λάτρεις των μηχανοκίνητων στα κανάλια Cosmote Sport και αγώνες μαχητικών τεχνών ONE Friday Fights#78 & ONE 168 Denver στα κανάλια Novasports υπόσχονται μοναδικό θέαμα!

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου

19:00 UEFA Nations League – 1η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Σουηδία Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Ισπανία Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Κροατία Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Δανία-Ελβετία Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Βουλγαρία Novasports4 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Λουξεμβούργο Novasports5 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 UEFA Nations League: Εσθονία-Σλοβακία Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:45 UEFA Nations League: Σαν Μαρίνο-Λιχτενστάιν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Πολωνία Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights#78 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Νορβηγία Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

19:00 UEFA Nations League: Λιθουανία-Κύπρος Novasports3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Ιταλία Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Ισραήλ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Τουρκία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Ισλανδία-Μαυροβούνιο Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία-Αυστρία Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο-Ρουμανία Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

03:00-07:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE 168 Denver Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

16:00 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Β.Μακεδονία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:00 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Αγγλία Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Τσεχία Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 UEFA Nations League: Μολδαβία-Μάλτα Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Λετονία Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:30 La Liga 2 – 4η αγωνιστική: Σπόρτινγκ Χιχόν-Οβιέδο Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Φινλανδία Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ουγγαρία Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Αλβανία Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

16:00 UEFA Nations League – 2η αγωνιστική: Λουξεμβούργο-Λευκορωσία Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

19:00 UEFA Nations League: Δανία-Σερβία Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:00 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Β. Ιρλανδία Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:00 UEFA Nations League: Σλοβακία-Αζερμπαϊτζάν Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

19:00 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Λιχτενστάιν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Ισπανία Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Σκωτία Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 UEFA Nations League: Κροατία-Πολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Εσθονία Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου

19:00 UEFA Nations League: Κύπρος-Κόσοβο Novasports Start

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Βέλγιο Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Ιταλία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Ισλανδία Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Αυστρία Novasports4

21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία-Καζακστάν Novasports5

21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Ουαλία Novasports6

21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Λιθουανία Novasports Start

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Ν. Φερόε Novasports Start

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Ελλάδα Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League Tonight – Λεπτό προς Λεπτό Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Αγγλία – Φινλανδία Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Γερμανία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Ουκρανία Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports4

21:45 UEFA Nations League: Ανδόρα-Μάλτα Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Αρμενία Novasportsextra1

21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Γεωργία Novasportsextra2

22:00 WTA 500 Guadalajara Open: 1η Μέρα Novasports6

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports Prime

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Sport

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

09.00 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, Shakedown COSMOTE SPORT5HD

19.00 Εκπομπή «ACROPOLIS RALLY SHOW Τελετή Έναρξης» COSMOTE SPORT5HD

21.00 Εκπομπή «ACROPOLIS RALLY SHOW» COSMOTE SPORT5HD

21.30 Ράιν Νέκαρ-Κίελο, DAIKIN Handball Bundesliga, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.20 Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens, NFL Regular Season, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

07.55 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS1 Άνω Παύλιανη 1 COSMOTE SPORT5HD

09.05 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS2 Δάφνη 1 COSMOTE SPORT5HD

09.55 Moto3 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

10.00 Premier Padel Tour Μαδρίτη, Προημιτελικός Γυναικών COSMOTE SPORT8HD

10.45 Moto2 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

11.15 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS3 Ταρζάν 1 COSMOTE SPORT5HD

11.40 MotoGP Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

12.00 Premier Padel Tour Μαδρίτη, Προημιτελικός Γυναικών COSMOTE SPORT8HD

14.10 Moto3 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, 1ες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

14.25 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS4 Άνω Παύλιανη 2 COSMOTE SPORT5HD

15.00 Moto2 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, 1ες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

15.40 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS5 Δάφνη 2 COSMOTE SPORT5HD

15.55 MotoGP Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

17.45 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS6 Ταρζάν 2 COSMOTE SPORT5HD

19.30 Εκπομπή «ACROPOLIS RALLY SHOW» COSMOTE SPORT5HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

08.15 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS7 Ρεγγίνι COSMOTE SPORT5HD

09.35 Moto3 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, 2ες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

10.20 Moto2 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, 2ες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

10.35 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS8 Θήβα COSMOTE SPORT5HD

11.05 MotoGP Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

11.45 MotoGP Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

13.00 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS9 Άγιοι Θεόδωροι 1 COSMOTE SPORT5HD

13.00 Premier Padel Tour Μαδρίτη, Ημιτελικός Γυναικών COSMOTE SPORT8HD

13.10 Moto-E World Championship 'Αγιος Μαρίνος, Μιζάνο, 1ος Αγώνας COSMOTE SPORT6HD

13.45 Moto3 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

14.30 DTM Γερμανία, Σάχσεριγκ, 1ος Αγώνας COSMOTE SPORT9HD

14.40 Moto2 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT6HD

15.00 Premier Padel Tour Μαδρίτη, Ημιτελικός Ανδρών COSMOTE SPORT8HD

15.45 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS10 Λουτράκι COSMOTE SPORT5HD

15.45 MotoGP Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Tissot Sprint COSMOTE SPORT6HD

17.00 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS11 Άγιοι Θεόδωροι 2 COSMOTE SPORT5HD

17.05 Moto-E World Championship 'Αγιος Μαρίνος, Μιζάνο, 2ος Αγώνας COSMOTE SPORT6HD

17.50 Red Bull MotoGP Rookies Cup 'Αγιος Μαρίνος, Μιζάνο, 1ος Αγώνας COSMOTE SPORT6HD

18.00 WRX Rallycross Πορτογαλία Ι, World RX Semifinal & Final COSMOTE SPORT7HD

21.00 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS12 ΕΚΟ SSS COSMOTE SPORT5HD

22.00 Oktagon 60, Γερμανία, Ομπερχάουζεν COSMOTE SPORT9HD

23.00 Εκπομπή «ACROPOLIS RALLY SHOW» COSMOTE SPORT5HD

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

02.00 UFC Fight Night: Γκίλμπερτ Μπερνς vs Σον Μπρέιντι, ΗΠΑ, Λας Βέγκας COSMOTE SPORT6HD

09.00 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS13 Οινοχώρι COSMOTE SPORT5HD

09.35 Red Bull MotoGP Rookies Cup 'Αγιος Μαρίνος, Μιζάνο, 2ος Αγώνας COSMOTE SPORT6HD

10.00 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS14 Ελευθεροχώρι 1 COSMOTE SPORT5HD

10.35 MotoGP Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Warm Up COSMOTE SPORT6HD

11.45 Moto3 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini Αγώνας COSMOTE SPORT6HD

13.00 WRC EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS15 Ελευθεροχώρι 2 Wolf Power Stage COSMOTE SPORT5HD

13.00 Moto2 Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Αγώνας COSMOTE SPORT6HD

14.30 MotoGP Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini Αγώνας COSMOTE SPORT6HD

14.30 DTM Γερμανία, Σάχσεριγκ, 2ος Αγώνας COSMOTE SPORT9HD

14.45 Εκπομπή «ACROPOLIS RALLY SHOW» COSMOTE SPORT5HD

17.00 WRX Rallycross Πορτογαλία ΙΙ, World RX Semifinal & Final COSMOTE SPORT7HD

17.00 Premier Padel Tour Μαδρίτη, Τελικός Γυναικών COSMOTE SPORT8HD

19.00 World Athletics Continental Tour Gold Memorial Borisa Hanzekovica COSMOTE SPORT6HD

19.00 Premier Padel Tour Μαδρίτη, Τελικός Ανδρών COSMOTE SPORT8HD

20.00 Miami Dolphins-Jacksonville Jaguars, NFL Regular Season, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

23.00 New York Liberty-Las Vegas Aces, WNBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD

23.25 Cleveland Browns-Dallas Cowboys, NFL Regular Season, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.20 Detroit Lions- Los Angeles Rams, NFL Regular Season, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

21.00 Εκπομπή «Grand Prix» COSMOTE SPORT5HD

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.15 San Francisco 49ers-New York Jets, NFL Regular Season, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

