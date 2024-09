Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τόνισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από την εθνική Πορτογαλίας στο προσεχές μέλλον, ενόψει του Nations League.

Η Πορτογαλία ετοιμάζεται για την πρώτη αγωνιστική του Nations League και την αναμέτρηση με την Κροατία την Πέμπτη (05/09), με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δίνει το «παρών» με την εθνική του ομάδα σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση.

Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν σκοπεύει να αποσυρθεί από την εθνική, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν κατηγορηματικός τουλάχιστον όσον αφορά το εγγύς μέλλον.

«Όλα αυτά προέρχονται από τα Μέσα. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι ο κύκλος μου με την Πορτογαλία έχει τελειώσει. Ακριβώς το αντίθετο, μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω για να είμαι ειλικρινής», σχολίασε μεταξύ άλλων και προσέθεσε:

«Το κίνητρο είναι να κερδίσουμε το Nations League, το οποίο έχουμε κατακτήσει άλλη μία φορά. Πάντα σκέφτομαι βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα. Μέχρι το τέλος της καριέρας μου θα έχω πάντα τη νοοτροπία ότι θα είμαι βασικός», κατέληξε ο Ρονάλντο.

Cristiano Ronaldo has no plans to retire from international football – yet.



The 39-year-old has 130 goals in 212 games for Portugal. 🇵🇹 🐐#bbcfootball pic.twitter.com/D1KQkSOcNJ