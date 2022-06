Στη δημοσιότητα ήρθε νέο video με πλάνα από τα επεισόδια στο Ελλάδα - Κόσοβο στο Πανθεσσαλικό για το Nations League.

Το video δείχνει τουλάχιστον 4 φωτοβολίδες να πέφτουν στην εξέδρα των Κοσοβάρων οπαδών και ο κόσμος να... υποχωρεί προς τα πάνω. Δείτε το πιο κάτω...

Video from Dardanët stand, as it's seen, first flare coming from Greek stand. Ethnicity of the hooligans' is still to be confirmed.#GREKOS pic.twitter.com/G6vtYlhE1b