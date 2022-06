Ο κίπερ της Ατλέτικο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη Σλοβενία, με τον Νορβηγό στράικερ να εμφανίζεται στον Τύπο, λέγοντας απλώς τρεις φορές το όνομά του!

Η Νορβηγία μετά τις δυο νίκες στις πρώτες αγωνιστικές «κόλλησε» εντός έδρας, παραχωρώντας ισοπαλία 0-0 στην ουραγό, Σλοβενία. Οι φιλοξενούμενοι παρά το γεγονός πως από το 63ο λεπτό έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μπλάζιτς, άντεξαν την πίεση και πήραν τον πρώτο βαθμό στη φετινή διοργάνωση.

Επίτευγμα που εν πολλοίς πιστώνεται στον τερματοφύλακα της Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιαν Όμπλακ. Ο έμπειρος πορτιέρε έδωσε ρεσιτάλ κόντρα στους Σκανδιναβούς κάτι που απογοήτευσε τον Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα πλησίασε τους δημοσιογράφους στη μικτή ζώνη για να πει μόνο τρεις λέξεις: Όμπλακ, Όμπλακ, Όμπλακ

Στο τέλος του παιχνιδιού ο διεθνής Τύπος ήθελε μια δήλωσε από τον νεοαποκτηθέντα σταρ της Μάντσεστερ Σίτι για το τί συνέβη και εκείνος επαναλαμβάνοντας απλώς το όνομα του Σλοβένου κίπερ τα είπε όλα με τρεις λέξεις.

Στο 93' ο Χάαλαντ είχε ευκαιρία να τελείωσει το ματς με κεφαλιά, αλλά ο Όμπλακ ήταν εκεί. Όπως και λίγα λεπτά πριν, στο 87' με σωτήρια επέμβαση σε σουτ του Όντεγκαρντ έξω από την περιοχή. Στο 55' Χάαλαντ σε τετ-α-τετ επίσης δεν κατάφερε να σκοράρει. Επιχείρησε να περάσει τον τερματοφύλακα με ντρίμπλα αλλά εκείνος έκοψε την μπάλα.

After the Norway - Slovenia game, Erling Haaland walked past the interview zone and was spotted saying “Oblak, Oblak, Oblak” as the goalkeeper was a nightmare for the Norwegian team. 😂🇸🇮🧤



[@NettavisenSport] pic.twitter.com/MXPxcYSfvA