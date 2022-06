Το Βέλγιο συνήλθε από τη... σφαλιάρα της πρεμιέρας και έστησε πάρτι κόντρα στην Πολωνία του Λεβαντόφσκι, διασύροντάς τη με ανατροπή 6-1! Απίθανο «διπλό» στο 90+3΄για Ολλανδία, νίκες για Ουκρανία και Σκωτία.

4ος όμιλος

Η συντριβή με 4-1 από την Ολλανδία στην πρεμιέρα του Nations League φαίνεται πως ξύπνησε για τα καλά τους «διάβολους» του Βελγίου. Χάρη σε μια απίθανη παράσταση στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ισοπέδωσαν με 6-1 την Πολωνία των Λεβαντόφσκι και Σιμάνσκι που είχε κάνει το... λάθος να προηγηθεί με γκολ του φορ της Μπάγερν. Έπειτα από ένα ισορροπημένο πρώτο 25λεπτο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Λέβα στο 28΄, όμως από εκεί και πέρα ακολούθησε βέλγικος... χείμαρρος. Στο 42΄ο Βίτσελ επανέφερε την ισορροπία και έστειλε ισόπαλες τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια με το 1-1. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με αλλαγή γεμάτη με άρωμα... ΑΕΚ για την Πολωνία, αφού ο Κριχόβιακ αποχώρησε στο 46΄για να δώσει τη θέση του στον Σιμάνσκι, ο οποίος δεδομένα δεν έφερε γούρι στους συμπατριώτες του. Οι Βέλγοι επέστρεψαν με άγριες διαθέσεις στο γήπεδο και στο 56΄έκαναν την ανατροπή με τον Ντε Μπρόινε. Τη σκυτάλη πήρε ο Τροσάρ που με δυο γκολ σε 73΄και 80΄ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ντεντόνκερ πρόσθεσε ακόμα ένα γκολ στο τσουβάλι. Στο 90+3΄ο Οπεντά συνδύασε με γκολ το ντεμπούτο του με το εθνόσημο και έβαλε το λιθαράκι του στον θρίαμβο του Βελγίου, το οποίο ανέβηκε στη δεύτερη θέση του ομίλου.

Ευνοημένη από το… πάρτι του Βελγίου και η Ολλανδία, η οποία πέρασε μόνη στην κορυφή του ομίλου κάνοντας το δύο-στα-δύο με δραματικό τρόπο στο Κάρντιφ επί της Ουαλίας (1-2). Λίγες μέρες μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ, η παρέα του Γκάρεθ Μπέιλ περιόρισε τους Ολλανδούς στο πρώτο μέρος δίχως να τους επιτρέψει τελική στον στόχο, κάτι που είχαν να (μην) πετύχουν από τον αποκλεισμό τους στο Euro κόντρα στην Τσεχία. Με την έναρξη του β’ μέρους, όμως, ο Κόοπμαϊνερς της Αταλάντα έδωσε τη λύση και το προβάδισμα, το οποίο η ομάδα του έδειχνε να κρατάει εκ του ασφαλούς μέχρι και το 90’. Ωστόσο, τα λεπτά των καθυστερήσεων έκρυβαν τις πιο δυνατές συγκινήσεις. Στο 90+2’, ο Νόρινγκτον-Ντέιβις σκόραρε για την ισοφάριση σε 1-1 και φάνηκε να σφραγίζει τον πολύτιμο βαθμό για την ομάδα του. Το φινάλε, όμως, ανήκε στους Οράνιε, οι οποίοι δύο λεπτά αργότερα και απέδρασαν με… οριστικό «buzzer-beater» του Βέγκχορστ στο 90+4’ από ασίστ του Μαλάσια και προσγείωσαν έτσι απότομα τους «Δράκους», αφήνοντάς τους στο μηδέν μετά από δύο αγωνιστικές.

Αποτελέσματα



Βέλγιο - Πολωνία 6-1

Ουαλία - Ολλανδία 1-2



Βαθμολογία



1.Ολλανδία 6 (6-2)

2.Βέλγιο 3 (7-5)

3.Πολωνία 3 (3-7)

4.Ουαλία 0 (2-4)



Επόμενη αγωνιστική (11/6, 21:45)



Ουαλία - Βέλγιο

Ολλανδία - Πολωνία

1ος όμιλος

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Nations League η Ουκρανία, η οποία επικράτησε 1-0 της Ιρλανδίας και άφησε οριστικά πίσω της τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Τσιγκάνκοφ στο 47΄, γκολ που αποδείχθηκε χρυσό για τους Ουκρανούς που κράτησαν το υπέρ τους αποτέλεσμα μέχρι το τελικό σφύριγμα.

The match between #Ukraine and #Ireland began with a moment of silence followed by a standing ovation. pic.twitter.com/nwNAkur6Jt