Παίκτης της Κοτσαέλισπορ έπεσε από ανοιχτό πούλμαν εν ώρα πανηγυρισμών (vids)

Η Κοτσαέλισπορ επικράτησε με 4-0 Σακάριασπορ και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε την άνοδό της στην 2η κατηγορία Τουρκίας.

Αμέσως μετά την σπουδαία αυτή επιτυχία οι παίκτες της Κοτσαέλισπορ επιβιβάστηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο για να πανηγυρίσουν. Ωστόσο, δεν πήγαν όλα βάσει σχεδίου...

Τη στιγμή που το όχημα περνούσε κάτω από μία ανισόπεδη διάβαση, ένας από τους παίκτες χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει από το πούλμαν και να βρεθεί στο έδαφος. Ταυτόχρονα ένας συμπαίκτης του χτύπησε κι αυτός, αλλά ευτυχώς κανείς από τους δύο δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

While celebrating promotion to Turkish First Division a Kocaelispor player standing on top of their open-top bus hit a bridge and fell, but miraculously escaped serious injury. Another player was injured but was treated at the scene.pic.twitter.com/okAIBZBkcH

— Gilles (@GrimandiTweetss) May 28, 2021