Όλα τα είχε η Φενέρμπαχτσε, ο τραυματισμός του Μεσούτ Οζίλ της έλειπε. Η ομάδα του Δημήτρη Πέλκα, εκτός από τους δύο πολύτιμους βαθμούς που έχασε κόντρα στην Αντάλιασπορ (1-1), έχασε και την μεγάλη, χειμερινή της μεταγραφή.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, ο οποίος δεν έχει δικαιολογήσει τον ντόρο που έκανε με την μετακίνησή του στα Καναρίνια, έπεσε άσχημα πάνω στον αστράγαλο του ύστερα από κόντρα με τον Φρέντι και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η εικόνα του τραυματισμού δεν είναι ευοίωνη και ο κίνδυνος μακράς απουσίας ορατός...

Λίγα λεπτά προτού τραυματιστεί, ο Οζίλ έχασε μια από τις ευκαιρίες που μπαίνουν στην κατηγορία «και όμως, δεν μπήκε γκολ»...

Ah so Arteta did leave Ozil out for footballing reasons pic.twitter.com/tek6e897Bz

— Ayan (@AFCAyan_) March 4, 2021