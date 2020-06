Τον Απρίλη του 2012, ο Εμρέ είχε αποκαλέσει «γαμ#%@#$ μαύρο» τον Ζοκορά σε αναμέτρηση της Τραμπζονσπόρ με την Φενέρμπαχτσε, πράγμα το οποίο κατήγγειλε και στα Media το θύμα της ρατσιστικής επίθεσης, όμως, είδε τον θύτη να τιμωρείται μονάχα με δυο αγωνιστικές!

Έναν μήνα μετά το περιστατικό, ο Ζοκορά είχε προετοιμάσει και τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του για τη ... μεγάλη εκδίκηση και έγινε σόου από κλωτσιές!

Δείτε το βίντεο:

Emre racially abusing Didier Zokora and getting what was coming to him. pic.twitter.com/UwPHi4hEMw

— Daniel Harris (@DanielHarris) December 7, 2017